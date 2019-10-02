زياد عبد الفتاح الاسدي - مصر ... وإشكالية النزول العفوي الى الشارع ....!!!

2019/10/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي ما يخشاه الشعب المصري المُحبط بشدة أن يقوم في هذه الايام بانتفاضة ثالثة بعد الانتفاضات المليونية التي قام بها خلال العامين 2011 و2013 , وخوفه بأن تأتي انتفاضة كهذه بحاكم أسوأ من السيسي كما حدث في حالة الرئيسين مبارك ومرسي ...ولكن الاشكالية هنا وللتوضيح لم تكن في تلك الانتفاضات "" المشبوهة "" كما يعتقد بعض المثقفين العرب ...لان السبب الحقيقي في عدم نجاحها هو واضح وضوح الشمس ويعود الى ضعف وغياب شب......

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