هنا الزاهد تعود لنشاطها الفني.. وأحمد فهمي يظهر من دونها

2019/10/02 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحاول الفنانة هنا الزاهد تجاوز أزمة مرضها من خلال استئناف نشاطها الفني، حيث نصحتها والدتها بعدم التفكير في مرضها او القلق من العملية الجراحية المقرر أن تخضع لها بعد فترة لإزالة حصوات من المرارة من خلال اشغال نفسها بفنها وبخطواتها السينمائية والدرامية.

وبالفعل تلقت هنا عرضاً سينمائياً جديداً مؤخرًا، إلا أنها مازالت تدرسه ولم تتعاقد عليه بشكل رسمي حتى الآن.

من ناحية أخرى ، تواجد أحمد فهمي في حفل أقامته إحدى المحطات الإذاعية أمس الثلاثاء بدون هنا الزاهد وذلك لتكريمه، وكشف عن استعداده لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل جديد يجمعه بالفنان أكرم حسني.

هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية خلال قضاءها شهر العسل خارج مصر ونقلت إلى أحد المستشفيات في سنغافورة، وتبين أنها أصيبت بحصوات في المرارة تسببت في تدهور حالتها الصحية.

مجلة لها

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