مراسلنا: كتلتا الحكمة والنصر تدعوان لجلسة طارئة للبرلمان بخصوص التظاهرات

2019/10/02 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت جبهة المعارضة النيابية اليوم الاربعاء، بياناً بشأن التظاهرات.

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