2019/10/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- حملت النائب عن كتلة متحدون النيابية انتصار الجبوري ،اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا من المتظاهرين في ساحة التحرير ، مؤكدة من حق اهالي الضحايا ومجلس النواب رفع دعوة قضائية ضد الحكومة .وقالت الجبوري في تصريح لـلمركز الخبري الوطني ، ان” الشباب دفعتهم الحاجة الى التظاهرات بسبب سوء الخدمات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : الاعتداءات على المتظاهرين غير مبررة وعلى الحكومة تحمل المسؤولية المركز الخبري الوطني.

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