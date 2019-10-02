نائب تحمل الحكومة مسؤولية الدماء التي سالت في ساحة التحرير

2019/10/02 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- حملت النائب عن كتلة متحدون النيابية انتصار الجبوري ” الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا من المتظاهرين في ساحة التحرير ، مبينة ” من حق اهالي الضحايا ومجلس النواب رفع دعوة قضائية ضد الحكومة “.وقالت النائبة انتصار الجبوري في تصريح لـ/SNG/ ، ان” الشباب دفعتهم الحاجة الى التظاهرات بسبب سوء الخدمات وزيادة الفساد ...

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