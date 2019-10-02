2019/10/02 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مؤتمر صحفي لحقوق الإنسان: التظاهرات سلمية وذات طابع مدني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مؤتمر صحفي لحقوق الإنسان: التظاهرات سلمية وذات طابع مدني
يتبع.
.
.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مؤتمر صحفي لحقوق الإنسان: التظاهرات سلمية وذات طابع مدني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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