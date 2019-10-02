2019/10/02 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_حسين_يونس الجزء الثاني الفترة من 56 إلي 67 كانت الزمن الوحيد الذى إستقلت فيه مصر بعد إمتلاكها لقناة السويس و رحيل جنود الإحتلال ..
و كانت خلال هذا العقد صاحبة القرار في شئونها الداخلية و الخارجية ..
و مع ذلك فهو أكثر عقود القرن الذى واجهت فية الهزائم و الإحباطات .
في 22 فبراير 1958 اعلنت الوحدة بين مصر و سوريا ..وفي عام 1960 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس أمة واحد بالقاهرة وألغيت الوزارات الإق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - 2 - هل الجيش يحمل البلد علي كتفة.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و كانت خلال هذا العقد صاحبة القرار في شئونها الداخلية و الخارجية ..
و مع ذلك فهو أكثر عقود القرن الذى واجهت فية الهزائم و الإحباطات .
في 22 فبراير 1958 اعلنت الوحدة بين مصر و سوريا ..وفي عام 1960 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس أمة واحد بالقاهرة وألغيت الوزارات الإق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد حسين يونس - 2 - هل الجيش يحمل البلد علي كتفة.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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