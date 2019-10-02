2019/10/02 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور رســالـة إلى صـديـق..
من اللاذقية...
كتب صديقي الفيسبوكي اللاذقاني السوري المشهور..والذي يصور لي كل يوم أنباء حارات اللاذقية..
وكل البلد..
وهو إنسان مؤمن طيب معتدل..
على صفحته اليومية المعروفة ما يلي:(يوما ما سأقف أمام خالقي المعظم سائلا له لماذا لم تحاسب الذين نصبوا أنفسهم وكلاء عن ملكوتك و تركتهم يعيثون الأرض فسادا...
جنوا أموالهم باسمك و شردوا و طردوا الناس من منازلها و من أرزاقها ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - رسالة إلى صديق... من اللاذقية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من اللاذقية...
كتب صديقي الفيسبوكي اللاذقاني السوري المشهور..والذي يصور لي كل يوم أنباء حارات اللاذقية..
وكل البلد..
وهو إنسان مؤمن طيب معتدل..
على صفحته اليومية المعروفة ما يلي:(يوما ما سأقف أمام خالقي المعظم سائلا له لماذا لم تحاسب الذين نصبوا أنفسهم وكلاء عن ملكوتك و تركتهم يعيثون الأرض فسادا...
جنوا أموالهم باسمك و شردوا و طردوا الناس من منازلها و من أرزاقها ب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - رسالة إلى صديق... من اللاذقية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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