غسان صابور - رسالة إلى صديق... من اللاذقية...

2019/10/02 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور رســالـة إلى صـديـق..من اللاذقية...كتب صديقي الفيسبوكي اللاذقاني السوري المشهور..والذي يصور لي كل يوم أنباء حارات اللاذقية..وكل البلد..وهو إنسان مؤمن طيب معتدل..على صفحته اليومية المعروفة ما يلي:(يوما ما سأقف أمام خالقي المعظم سائلا له لماذا لم تحاسب الذين نصبوا أنفسهم وكلاء عن ملكوتك و تركتهم يعيثون الأرض فسادا...جنوا أموالهم باسمك و شردوا و طردوا الناس من منازلها و من أرزاقها ب......

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