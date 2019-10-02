وديع العبيدي - الوجودُ.. قرارٌ (و) إختيارٌ/1

2019/10/02 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديالوُجودُ: قرارٌ (و) إختيارٌ..(1)اخرُجْ مِنْ جِلْدِكَاهرُبْ مِنْ نَفْسِكَارفُضْ قَدَرَكَغَيّرْ مِنْ فِكرِكَلَا تَنْتَسِبْ لِأرْضٍ وَنَاسٍ لَا تُشْبِهِكَابْحَثْ عَنْ أرْضٍ تَليقُ بِكَحَتّى وَلَوْ في ذِهْنِكَكُنْ الشّخْصَ الّذي تُريدُهُ حَقّاًوَلَا تَكُنْ نُسْخَةً عَنْ غَيرِكَلَا تَنْتَسِبْ لِأحَدٍ أوْ شَيْءٍوَلَا تَسْتَمِعْ لِغَيرِ صَوْ......

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