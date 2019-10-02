بالفيديو – هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني على عمرو دياب؟

2019/10/02 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عادت الفنانة شيرين رضا لتثير الجدل من جديد، بعد نشر الفنانة بشرى مقطع فيديو ظهرت من خلاله شيرين وهي ترقص بحفل طليقها النجم عمرو دياب بالجونة على أغنية “هي واحدة”، والتي تقول كلماتها :” ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحدة..



كل ده عشان تنسى واحدة “، حيث قامت بشرى بالإشارة إلى شيرين رضا لتؤكد بشكل غير مباشر أنها المقصودة بالأغنية.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، ووصف البعض ما يحدث بكيد النساء، وبمحاولة إثارة غضب دينا الشربيني، والتي تعيش قصة حب مع عمرو دياب منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما دافع البعض الآخر عن شيرين رضا وأكد أن رقصها على الأغنية عادي، وليس به اي رسائل موجهة للهضبة أو لدينا الشربيني خاصة وأن هناك صداقة بينهما.

وكانت دينا الشربيني قد أكدت في أحد اللقاءات التلفزيونية أن هناك علاقة صداقة تجمعها بشيرين رضا وعلقت قائلة :” بحبها جدًا وبنتكلم دائمًا”.

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