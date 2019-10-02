2019/10/02 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في إحدى مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن القوات الأمنية اعتقلت عصابة للإتجار بالبشر مكونة من أحد عشر متهما، بينهم خمسة نساء في منطقة الغدير ببغداد، مشيرة الى انه تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في منطقة الغدير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في منطقة الغدير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).