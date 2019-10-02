غريفيث عن لقائه الحوثي: ناقشت استئناف عملية السلام في ‎اليمن

2019/10/02 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، لقاءه بزعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، بـ "المثمر".

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية"، مضيفا أن اللقاء "ناقش استئناف عملية السلام في ‎اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن مبادرة سلام تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف"، وقالت "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

وعلقت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، على استمرار الغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي تجاوزت 163 غارة خلال 5 أيام من إعلان الجماعة مبادرة السلام، بأنه "تعاط لم يكن مسؤولا ولا مشجعا من الطرف الآخر (السعودية)".

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