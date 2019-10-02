2019/10/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفارة الأمريكية في بغداد تصدر بياناً بشأن التظاهرات

يتبع.



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