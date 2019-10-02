الشيخ جمال الضاري يدعو الحكومة العراقية الى تنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/10/02 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، الحكومة العراقية الى تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وطالب الشيخ جمال الضاري الحكومة العراقية بعدم استخدام الأساليب القمعية لتفريقهم، مثمنا جهود الشباب الثائرين ضد الفساد، مؤكدا ان الشعب يبقى أولا لأنه صاحب الحق والقول الفصل، والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

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