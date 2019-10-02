2019/10/02 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية في بغداد تأسف لإستخدام العنف ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية في بغداد تأسف لإستخدام العنف ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).