مقتل 10 من عناصر من داعش بضربة جوية نفّذها طيران التحالف غربي كركوك

2019/10/02 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر أمني عن مقتل عشرة من عناصر داعش بضربة جوية نفّذها طيران التحالف الدولي غربي كركوك.

وقال المصدر، إن مجموعة من عصابات داعش الإرهابية قامت بالتسلل من مرتفعات مكحول باتجاه قريتي المصلخة وتل الذهب التابعتين لناحية العباسية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

وبين المصدر انه تم رصد العناصر الإرهابية من قبل القوة الماسكة للأرض، وتم قتلهم بواسطة طيران التحالف الدولي بعد التنسيق مع الفرقة.

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