حكومة اقليم كردستان تجدد طمأنتها للموظفين

2019/10/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طمأنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، موظفيها والعاملين في دوائرها ومؤسساتها بتسلم رواتبهم شهريا وبشكل منتظم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في كملة له خلال مؤتمر بجامعة كردستان في اربيل حول العلاقات بين اربيل وبغداد، ان "الاتصالات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة، وننتظر توصيات اللجان الفنية بشأن الحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين".واضاف ان "هناك لجنة بشأن الموازنة، وموضوع الموازنة حاليا في طور النقاش، وكذلك موضوع المناطق الكردستانية خارج ادارة اقليم كردستان وموضع البيشمركة ايضا".وتابع: "اطمئن شعب كردستان بأن الرواتب موجودة وتُدفع في موعدها"، مؤكدا ان "حكومة الاقليم تبذل الجهود كافة لضمان استحقاقات الشعب".



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