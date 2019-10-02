السفارة الامريكية تعلق على التظاهرات و

2019/10/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، عن اسفها لإستخدام العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات.

وذكر بيان للسفارة انها تواصل "مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة.



إن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف".واضاف البيان: "نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين.



كما وندعو الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت".



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