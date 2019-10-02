رئاسة البرلمان توجه لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بأحداث التظاهرات

2019/10/02 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئاسة البرلمان، انها وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات.

واكد رئاسة البرلمان على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور، داعية القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.

وطالبت الرئاسة المتظاهرين بالالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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