اعتقال اخطر المتاجرين بالأعضاء البشرية في الموصل

2019/10/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، اليوم الاربعاء، القبض على متهم خطير بالاتجار بالاعضاء البشرية في حي القدس بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

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