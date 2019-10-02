الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات

2019/10/02 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الأمم المتحدة في العراق عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.

ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى التهدئة، معربة عن بالغ أسفها لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

واكدت بلاسخارت، أن لكل فردٍ الحقُّ في الاحتجاج والتحدّث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون، مطالبة السلطات بتوخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميّين، مع الحفاظ على القانون والنظام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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