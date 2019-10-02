المعارضة النيابية تعرب عن أسفها لسقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية

2019/10/02 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت جبهة المعارضة النيابية التابعة لتيار الحكمة الوطني عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية، بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في معظم مناطق بغداد والمحافظات.

ودعت جبهة المعارضة النيابية المتظاهرين الى انتهاج الطرق السلمية في التظاهر والتعبير عن احتجاجهم والحفاظ على المال العام والخاص، وعدم السماح للمندسين بالدخول بين صفوفهم لتفويت الفرصة على المتربصين بهم وتحقيق الاهداف المرجوة من التظاهر والاعتصام.

كما أعلنت جبهة المعارضة تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين المشروعة، مؤكدة ان جميع المطالب المعلنة هي مطالب حقه ويمكن تنفيذها بخطوات مدروسة خلال فترة ومدة زمنية وجيزة.

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