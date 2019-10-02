2019/10/02 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم ،الأربعاء، بأن القوة العسكرية التي اقدمت بالاعتداء على المتظاهرين تابعة الى رئاسة الوزراء .وقال فدعم في تصريح لـ/SNG/ ، ان “كتلة الحكمة قدمت طلب الى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة طارئة ليوم غدا الخميس”، مبينا ان” الجلسة الطارئة ستناقش فقط مطالب المتظاهرين “....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة تحدد الجهة المعتدية على المتظاهرين وتطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة تحدد الجهة المعتدية على المتظاهرين وتطالب البرلمان بعقد جلسة طارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).