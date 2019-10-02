2019/10/02 | 15:28

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عاجل إقالة قائد شرطة ذي قار على خلفية الاعتداء على المتظاهرين

تأریخ التحریر: : 2019/10/2 15:23

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