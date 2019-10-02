سلمان يشيد بخطوة انتقال ناصر الى الجوية 

2019/10/02 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/ الغد برس:

عدّ خالد سلمان منسق الاتحاد العراقي في إختيار مواهب المهجر في اوروبا ، اليوم الاربعاء، انتقال مهاجم نادي سريانسكا والمنتخب الأولمبي إيهاب ناصر الى الدوري العراقي خطوة مهمة في مسيرة اللاعب.

وقال سلمان لـ"الغد برس" إن " تعاقد إدارة نادي القوة الجوية مع اللاعب إيهاب ناصر خطوة في الاتجاه الصحي وستزيد من جماهيريته في الدوري العراقي " مبينا انها " ستفتح الطريق امام بقية مواهب المهجر بغية الاحتراف مع الأندية المحلية وإعادة اكتشاف بعض لاعبي الخارج بطريقة أخرى".

يذكر ان اللاعب إيهاب ناصر شارك في التصفيات الأولية لنهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما التي أقيمت في شهر اذار الماضي و تصدر منتخبنا الأولمبي فرق مجموعته وسيكون ضمن كتيبة شهد في نهائيات البطولة الاسيوية التي تقام في تايلاند مطلع العام المقبل .

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