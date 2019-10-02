نائب يتهم صفحات ممولة وشخصيات بتأجيج العنف في التظاهرات

2019/10/02 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، صفحات ممولة وبعض الشخصيات يدعون المتظاهرين للتصادم مع القوات الامنية.

وذكر العبودي عبر حسابه على تويتر، أن التظاهر حق كفله الدستور والقانون الشرعي والوضعي، ولكن يجب على شبابنا ان يحذروا من أبواق الفتنة التي لا تريد الامن والاستقرار لبلدنا.

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