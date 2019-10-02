تعليمات لتجاوز حجب الإنترنت على فيس بوك

2019/10/02 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت صفحة التقنية من اجل السلام، الأربعاء، 02 تشرين الأول، 2019، تعليمات لتجاوز حجب الانترنت على موقعي الفيس بوك وتويتر، والتي تم حجبها جزئيا نتيجة التظاهرات التي تشهدها بغداد، وعدد من المحافظات.

ووجه فريق التقنية الى مستخدمي تويتر، لمنع الحجب، مبينا أن "الامر في العراق يتم بسهولة – توجد خدمة متوفر من قبل شركة تويتر و هي الحساب الذي تملكه على تويتر و مربوط فيه رقم هاتفك يمكنك تفعيل التغريد عبر رسائل نصية، حيث تقوم بأرسال رسالة نصية الى رقم معين وستنتشر في حسابك على تويتر بصورة مباشر و اذا كان حسابك على تويتر قد تم ربطته مع الفيسبوك ففي هذه الحالة ستنتشر التغريدة على تويتر و الفيسبوك و لن تدفع سوى سعر التعرفة الاعتيادية للرسائل النصية.

وتابع: "مستخدمي هواتف اسياسيل في العراق يمكنكم ارسال الرقم 1 الى 4432 لتفعيل النشر على تويتر اذا كان رقم هاتفك مربوط على تويتر و بعد التفعيل يمكنكم ارسال الرسالة النصية مباشرة الى الرقم 4432 و ستنشر التغريدة".

وأردف: "مشتركي كورك تيليكوم نفس العملية بأرسال الرقم 1 الى 9988 و بعد التفعيل ارسال الرسالة مباشرة الى الرقم نفسه".

وأكد ضرورة "التذكير بانه يجب ارسال التغريدة بعدد حروف الرسالة الاعتيادية 70 حرفاً للغة العربية لتكون على شكل تغريدة واحد والا سوف تنقسم الى تغريدتين او 140 حرفا باللغة الانجليزية".

طريقة التواصل بين الجموع دون الحاجة للاتصال بالانترنيت نهائيا ولا حتى شبكة الهاتف الجوال:

تطبيق Firechat يعمل على نظامي IOS و الاندرويد: فهو تطبيق يمكنك التواصل من خلاله مع الجموع دون الحاجة للإنترنيت و عمله بشكل بسيط جدا و يمكن التواصل عن طريقه بصورة مجهولة تامة.

الية عمل التطبيق بسيط جدا ولكن يحتاج ان يكون متوفر لأكبر عدد من المستخدمين للقيام بعمل شبكات اوتوماتيكية على سبيل المثال انت تستعمل التطبيق و يمكنك التراسل مع من حولك عن طريق البلوتوث دون الحاجة للأنترنيت مساحة 50 متراً فقط و هناك شخص اخر يستعمل التطبيق بنهاية مساحتك الـ 50 متراً فبهذه الحالة الشخص الثاني يقوم ببث و التراسل مع اشخاص اخرين بمساحة 50 متراً اخرى اي بمعنى انه الشخص الاول يمكنه التراسل مع مع الشخص الثالث بمساحة 100 متر عن طريقة مشاركة الشبكة مع الشخص الذي يوصل بينهما و بذلك تنتقل و تتوسع المساحة من شخص الى اخر لذلك يجب ان يتم استعمال هذا البرنامج بعدد مستخدمين كبير جدا.

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