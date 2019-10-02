ايران تحدد رسوم عبور طائرات الركاب أجواءها

2019/10/02 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، أن رسوم عبور طائرات الركاب لاجواء ايران تتراوح بين 1500 الى 2000 دولار.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن سياوش اميرمكري قوله، ان رسوم عبور الطائرات عبر اجواء ايران أغلى من دول الجوار.

وأكد أنه وبحسب قرار مجلس الوزراء الايراني فان الطريقة الحسابية لاستخدام اجواء البلاد، يتم فيها احتساب المسافة ووزن الطائرة بالدولار، بحيث كلما زادت المسافة وحجم الطائرة تزيد التكلفة.

وبيّن اميرمكري أن متوسط عبور الطائرات المدنية لاجواء ايران يبلغ 840 رحلة يومياً، وأن شركات الطيران تدرك أمان هذه الاجواء، حسب قوله.

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