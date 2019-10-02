2019/10/02 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم ،الأربعاء، بأن القوة العسكرية التي اقدمت بالاعتداء على المتظاهرين تابعة الى رئاسة الوزراء .وقال فدعم في تصريح لـلمركز الخبري الوطني ، ان “كتلة الحكمة قدمت طلب الى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة طارئة ليوم غدا الخميس”، مبينا ان” الجلسة الطارئة ستناقش […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة : قوة من رئاسة الوزراء ضربت المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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