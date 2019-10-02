صباح كنجي - رواية ابو عمشة عن الأنفال..2 البحث عن منافذ للخلاص والنجاة من طوق الموت ..

2019/10/02 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي شكلنا مفارز من مجموعات صغيرة للبحث عن طرق للخلاص والنجاة ..أبو سلوان ومجموعة من سبعة أنصار على ما اذكر بينهم منار أياد القوشي شقيق حازم..تحركوا نحو معابر في مناطق الدوسكي ..فشلوا وتشتتوا ..بعد أن انفصل عنهم أربعة أنصار بينهم أبو حامد وحازم وتمكنوا من تجاوز العوائق و المخاطر و الوصول إلى الحدود التركية..في حين عاد أبو سلوان والمجموعة التي معه الى مراني.المجموعة الثانية بقيت مع أبو ناتاشا........

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