2019/10/02 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقي علي الكعبي يتغلب على خصمه الايطالي بوزن 54 كغم ضمن بطولة العالم للمواي تاي المقامة حالياً في تركيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقي علي الكعبي يتغلب على خصمه الايطالي بوزن 54 كغم ضمن بطولة العالم للمواي تاي المقامة حالياً في تركيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقي علي الكعبي يتغلب على خصمه الايطالي بوزن 54 كغم ضمن بطولة العالم للمواي تاي المقامة حالياً في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).