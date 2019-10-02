متظاهرون يقطعون سريع القناة بشكل كامل

2019/10/02 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قطع متظاهرون، اليوم الاربعاء، سرقع القناة شرقي بغداد.

وقال مراسل "الغد برس" إن، متظاهرين خرجوا بتظاهرات كبيرة وقطعوا سريع القناة شرقي العاصمة.

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