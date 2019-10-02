إيران تمنح جنسيتها لأبناء مواطناتها المتزوجات من أجانب

2019/10/02 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وقال المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، على حسابه في "تويتر"، أن مجلس صيانة الدستور وافق في اجتماعه، اليوم، على قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب، نقلا عن وكالة "مهر".

وكان مجلس الوزراء الإيراني وافق يوم 4 تشربن الثاني 2018، على مشروع قانون حول منح الأبناء من أم إيرانية وأب أجنبي، الجنسية الإيرانية قبل بلوغهم سن الـ18، فيما إذا تقدمت الأم بطلب لذلك، ويمكنهم أن يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

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