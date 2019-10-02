قطع تقاطع البلدة وسط بعقوبة مع تجمع متظاهرين قرب مجلس ديالى

2019/10/02 | 16:04

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) بقطع تقاطع البلدة وسط بعقوبة بعد تجمع متظاهرين قرب مبنى مجلس ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية قطعت طريق تقاطع البلدة المار بجوار مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة، بعد تجمع العشرات من المتظاهرين قرب ساحة الفلاحة التي تبعد نحو 300م عن مبنى مجلس المحافظة".

واضاف، أن "الاجراء احترازي وجاء لمنع حصول اي خروقات"، لافتا الى انه "لاتوجد اي موافقة رسمية على خروج تظاهرة حتى الان".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء (02 تشرين الاول 2019)، بأن القوات الأمنية قطعت الطريق من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطريق قُطع من ساحة الفردوس إلى ساحة

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر، الأربعاء (02 تشرين الأول، 2019) بتجدد التظاهرات في محافظة الديوانية، وسط انتشار أمني كثيف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "التظاهرات تجددت في محافظة الديوانية وسط انتشار أمني كثيف".

وأشار إلى أن &q

بغداد اليوم - بغداد

قرر ديوان الوقف السني، انهاء تشغيل الاجور اليوميين كافة، العاملين فيه.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من الوقف السني تضمنت، "قراراً يقضي بانهاء تشغيل الاجور اليومية كافة اعتبارا من تأريخ 1/ 10/ 2019".

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