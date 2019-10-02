2019/10/02 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل انطلاق تظاهرات في منطقة الاعظمية شمالي بغدادهناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل انطلاق تظاهرات في منطقة الاعظمية شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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