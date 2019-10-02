حشود كبيرة من المتظاهرين يتوجهون نحو مبنى محافظة ذي قار

2019/10/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انطلقت تظاهرات غاضبة في محافظة ذي قار اليوم الاربعاء متجهة نحو مبنى المحافظة.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} إن "التظاهرات انطلقت مساء اليوم في ذي قار احتجاجاً على الوضع الخدمي والمعيشي في البلاد متجهة نحو مبنى مجلس المحافظة".



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