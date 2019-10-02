2019/10/02 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل انطلاق تظاهرة في منطقة الامين وقطع عدد من الطرق الرئيسة في بغدادهناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل انطلاق تظاهرة في منطقة الامين وقطع عدد من الطرق الرئيسة في بغداد المركز الخبري الوطني.

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