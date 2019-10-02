متظاهرو الديوانية يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المحافظة

2019/10/02 | 16:35

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرة في منطقة أبو دشير، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي منطقة أبو دشير، انطلقوا قبل قليل بتظاهرة حاشدة، وقطعوا الطريق

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرة في ساحة "أم البروم" وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي محافظة البصرة تظاهروا، عصر اليوم، في ساحة ام البروم

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