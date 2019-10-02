خطوة أخيرة تحسم موقف ميسي أمام إنتر ميلان

2019/10/02 | 16:36

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ميسي

تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من المشاركة أمام إنتر ميلان، على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإنه رغم دخول ميسي قائمة المباراة، سيتم إجراء اختبار أخير للبرغوث صباح اليوم، للتأكد من قدرته على المشاركة.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة، غادر على إثرها مواجهة فياريال في الليجا.

يذكر أن برشلونة لديه نقطة واحدة، في المجموعة السادسة بدوري الأبطال، عقب التعادل في الجولة الافتتاحية مع بوروسيا دورتموند (0-0).

كما تعثر إنتر ميلان في الجولة الأولى، عندما سقط في فخ التعادل مع ضيفه سلافيا براج (1-1).

المصدر: كووورة

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