2019/10/02 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو ابو دشير في الدورة يقطعون طريق رئيسي جنوب العاصمةهناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرو ابو دشير في الدورة يقطعون طريق رئيسي جنوب العاصمة المركز الخبري الوطني.

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