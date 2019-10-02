عيبان محمد السامعي - الأبوية السياسية كإحدى أوجه أزمة الأحزاب السياسية اليمنية

2019/10/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عيبان_محمد_السامعي تعيش الأحزاب السياسية في اليمن في حالة كُساح عام, وهذا يعود إلى طبيعة الأزمة البنيوية المركبة التي تنهش هياكلها, إذ تتعدد مظاهر هذه الأزمة وأسبابها وعواملها وآثارها الماحقة على العمل السياسي والفعل المدني في البلاد.الأمر الذي يفرض على معشر الباحثين تشريح هذه الأزمة بمبضع نقدي جاد سعياً لإخراج الأحزاب السياسية منها واستعادة دورها.وكمحاولة أولية, نسلط الضوء في هذه التناولة على ما نسميها "ال......

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