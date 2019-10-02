2019/10/02 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري الشيوعية ليست من خيارات الإنسان بل من قوانين الطبيعة يقر الجميع بأن المشاعية البدائية كانت من قوانين الطبيعة فرضت على الحيوان الإنسان في مقاومته لخطر الإنقراض .إنتقال المشاعية البدائية إلى النظام العبودي كان أيضاً من شروط الطبيعة ولم يكن خياراً إنسانياً .تهيأت الفرصة الطبيعية الضيقة جداً لخمسة أجناس من الحيوانات الشبيهة بالإنسان، كما يؤكد الأنثروبولوجيون، لتطور العقدة العصبية فيها لأن ......

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