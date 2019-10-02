بالصور.. شرطي مرور يصر على موقف خلال الاحتجاجات ببغداد

2019/10/02 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصر احد رجال شرطة المرور، اليوم الأربعاء، على موقف اذهل مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع الاحتجاجات في العاصمة بغداد.

حيث اصر شرطي مرور على تنفيذ واجبه بتنظيم حركة السير في بغداد وقد صبغت ثيابه ووجهه باللون الأسود نتيجة تصاعد انتشار الدخان وحرق إطارات السيارات في عموم مناطق العاصمة.انتهى

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