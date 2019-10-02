منظمة عراقية تعد حجب الانترنت اجراءً تعسفيًا وتطالب الاتصالات بالعدول عن القرار

2019/10/02 | 17:06

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حاول المئات من متظاهري محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، اقتحام مبنى المحافظة ومجلسها، بعدما تجمهورا قربهما، وسط انتشار امني مكثف.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "قرابة ثلاثة الاف متظاهر، خرجوا عصر اليوم لل

يغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل وكالة بغداد اليوم الاخبارية، اليوم الاربعاء، بانطلاق تظاهرة كبيرة امام مبنى محافظة بغداد.

وقال المراسل ان العشرات اتجهوا نحو مبنى محافظة بغداد عصر اليوم، للمطالبة باصلاح النظام والقضاء على البطالة ومحاربة الف

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرة في منطقة أبو دشير، جنوبي بغداد، وذلك بالتزامن مع احتجاجات غاضبة وقطع للشوارع في عدد من مناطق العاصمة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي منطقة

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