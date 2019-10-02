2019/10/02 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات مكافحة الشغب تفرق المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية وتمنعهم من التجمع بساحة ثورة العشرين في النجفهناك تفاصيل اخرى بخصوص قوات مكافحة الشغب تفرق المتظاهرين بالهراوات والعصي الكهربائية وتمنعهم من التجمع بساحة ثورة العشرين في النجف المركز الخبري الوطني.

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