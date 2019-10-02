2019/10/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من المتظاهرين يسيطرون على شارع مطار بغداد الدولي واجراءات امنية مشددة وانتشار امنية عند مدخل المطارهناك تفاصيل اخرى بخصوص المئات من المتظاهرين يسيطرون على شارع مطار بغداد الدولي واجراءات امنية مشددة وانتشار امنية عند مدخل المطار المركز الخبري الوطني.

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