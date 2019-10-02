بعد خلافاتها مع مجدي الهواري.. هل تنسحب روبي من مسرحية أحمد عز؟

2019/10/02 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد أن دخلت الفنانة روبي في تحضيرات وبروفات مسرحية “علاء الدين” التي تعد التجربة المسرحية الأولى للنجم أحمد عز، نشبت مؤخرًا عدة خلافات بينها وبين المنتج والمخرج مجدي الهواري، إذ كان من المفترض أن تجسد روبي شخصية “ياسمين”، ابنة الأمير الذي يقع في حبها “علاء الدين” ويتعرض للمخاطر من أجل الزواج منها.

وأكدت تقارير صحافية أن الخلافات كانت بسبب الأجر وبعض الأمور الأخرى التي تخص نظام العمل في المسرحية، لذلك سوف تنسحب روبي من العمل لتحل بدلاً منها فنانة أخرى.

يذكر أن مجدي الهواري يقوم بعمل بعض البروفات والتدريبات لأبطال المسرحية، على خشبة مسرح “موفنبيك” في مدينة السادس من أكتوبر تمهيداً لإطلاق المسرحية نهاية العام الجاري

ومسرحية “علاء الدين” بطولة أحمد عز ومحمد سعد الذي يقوم بدور جني المصباح، وجار ترشيح باقي الأبطال.

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