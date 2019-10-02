منظمة: وزارة الاتصالات حجبت الفيسبوك والواتساب لمنع تداول صور التظاهرات

2019/10/02 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات، اليوم الاربعاء، عن حجب وزارة الإتصالات تطبيقات عن الشركات والمستخدمين، مبينة أن الحجب يأتي لمنع تداول صور وفيديوهات التظاهرات.

وقالت المنظمة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنها "تعرب عن قلقها إزاء هذا التصرف من قبل وزارة الإتصالات، وتؤكد أن ذلك يحد من حرية التعبير ويحجب المعلومات عن وسائل الإعلام ويًتيح الفرصة لتمرير الشائعات".

وبينت أن "وزارة الإتصالات حجبت تطبيقات الفيس بوك وتويتر والواتساب"، مشيرة إلى أن "التطبيقات ستبقى مفتوحة لدى الشركات المهربة للإنترنت لأن السعات التي تسوقها لا تمر عبر بوابات وزارة الإتصالات".

وطالبت المنظمة "وزارة الإتصالات بضرورة العدول عن قرار حجب التطبيقات وعدم إتخاذ هكذا إجراءات تعسفية تحد من حرية التعبير والإطلاع على المعلومات".

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