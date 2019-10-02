بالصور.. نصب خيم للاعتصام في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد

2019/10/02 | 17:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كركوك

أفاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، مساء اليوم الاربعاء، بانطلاق تظاهرة قرب مبنى المحافظة، وذلك بالتزامن مع تظاهر المئات في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات في محافظة كركوك انطلقوا

بغداد اليوم - بغداد

عدت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، اليوم الأربعاء، قيام وزارة الاتصالات بحجب مواقع الانترنت في عموم مناطق البلاد اجراء تعسفيا، فيما طالبت الوزارة بالعدول عن القرار.

وذكرت المنظمة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نس

بغداد اليوم- بغداد

حاول المئات من متظاهري محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، اقتحام مبنى المحافظة ومجلسها، بعدما تجمهورا قربهما، وسط انتشار امني مكثف.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، إن "قرابة ثلاثة الاف متظاهر، خرجوا عصر اليوم لل

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