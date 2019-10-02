2019/10/02 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت السفارة الاميركية في بغداد، عن أسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.

وذكرت السفارة في بيان أنها تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف، ويجب على الجميع تخفيف حدة التوتر ونبذ العنف واتباع ضبط النفس في ذات الوقت.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية في بغداد تأسف لاستخدام العنف ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية في بغداد تأسف لاستخدام العنف ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).